Χάντερ Κόζακ: Ο τελευταίος άνθρωπος που μίλησε με τον Τσάρλι Κερκ

Ο Χάντερ Κόζακ είχε ρωτήσει τον Τσάρλι Κερκ για τις μαζικές δολοφονίες στις ΗΠΑ, λίγο πριν ο ιδρυτής του Turning Point USA πυροβοληθεί θανάσιμα.

Το τελευταίο άτομο που μίλησε στον Τσάρλι Κερκ πριν από τη δολοφονία του ήταν ένας φιλελεύθερος χρήστης του TikToker με ένα μικρό κοινό υποστηρικτώ που διαφωνούσε με τον συντηρητικό ακτιβιστή σχεδόν σε όλα - εκτός από την κοινή τους πίστη στην ελευθερία του λόγου και την ωμή πολιτική συζήτηση.

«Ήθελα να τον αμφισβητήσω», είπε ο 29χρονος χρήστης του TikTok, Χάντερ Κόζακ, σε συνέντευξη που έδωσε στο σπίτι του στη Γιούτα την Πέμπτη. «Βγήκε με ανοιχτές τις αγκάλες για να πει: "Προκαλέστε με, παρακαλώ"».

