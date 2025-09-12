Ιρίνα Ζαρούτσκα: «Δεν έπρεπε να τον είχαν αφήσει ελεύθερο» - Τι λέει η μητέρα του δολοφόνου της

Η μητέρα του Ντεκάρλος Μπράουν αναφέρθηκε στο παρελθόν του γιου της, τονίζοντας ότι έχει ψυχιατρικά προβλήματα και θα έπρεπε να νοσηλευόταν.

Η δολοφονία της Ιρίνα Ζαρούτσκα, της Ουκρανής πρόσφυγα, που αναζήτησε στις ΗΠΑ ένα καλύτερο μέλλον μακριά από τον πόλεμο, έχει προκαλέσει σοκ. Τα πλάνα από τη δολοφονία της μέσα σε νυχτερινό τρένο στη Βόρεια Καρολίνα έχουν κάνει τον γύρο του πλανήτη.

Ο Ντεκάρλος Μπράουν, που καθόταν κοντά στην Ιρίνα Ζαρούτσκα, τη μαχαίρωσε μέχρι θανάτου χωρίς κανέναν λόγο. Όπως μάλιστα υποστήριξε η μητέρα του δολοφόνου της Ζαρούτσκα, «πάσχει από σχιζοφρένεια και δεν έπρεπε να ήταν ελεύθερος».

