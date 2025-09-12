Η Ναυτιλία έπαιξε Γκολφ και έγραψε ιστορία στο Glyfada Greek Maritime Golf Event

Μια διοργάνωση γεμάτη αθλητισμό, κοινωνική προσφορά και καινοτομία.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το Glyfada Greek Maritime Golf Event, η κορυφαία διοργάνωση γκολφ για τη ναυτιλιακή κοινότητα, που έφερε κοντά ανώτατα στελέχη της ναυτιλίας σε ένα δυναμικό περιβάλλον αθλητισμού και κοινωνικής δικτύωσης. Την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025, στο εμβληματικό γήπεδο γκολφ της Γλυφάδας, οι συμμετέχοντες απόλαυσαν μια ημέρα γεμάτη δράση και συναγωνισμό, με ιδανική θερμοκρασία για γκολφ, επιβεβαιώνοντας τη διοργάνωση ως σημείο αναφοράς για τον κλάδο.

Παίζοντας Γκολφ για καλό σκοπό

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το Greek Maritime Golf Event στη Γλυφάδα υποστήριξε τον σύλλογο Φλόγα ενισχύοντας το έργο του ιδρύματος, βοηθώντας παιδιά με νεοπλασματικές ασθένειες. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, ο Έλληνας επαγγελματίας γκολφέρ και διοργανωτής του Greek Maritime Golf Event, κ. Θάνος Καραντζιάς, ανέφερε: «Με χαροποιεί ιδιαίτερα να βλέπω το Greek Maritime Golf Event στη Γλυφάδα να έχει πλέον εδραιωθεί ως ένας καθιερωμένος ετήσιος θεσμός που φέρνει κοντά την παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα μέσα από το γκολφ.

Ευχαριστώ θερμά όλους τους χορηγούς, υποστηρικτές και συνεργάτες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και τη συνεχή επιτυχία του event, καθώς και την ομάδα γκολφ της Γλυφάδας για την άψογη φιλοξενία».

Με τη συμμετοχή περισσότερων από 80 ναυτιλιακών εταιρειών, το τουρνουά ανέδειξε τη δυναμική παρουσία της ναυτιλιακής κοινότητας, ξεχωρίζοντας για την άρτια οργάνωση, το υψηλό επίπεδο συμμετοχών και την προώθηση του αθλητικού τουρισμού και των αξιών του γκολφ.

Στο πλευρό της διοργάνωσης στάθηκε η IRI/The Marshall Islands Registry, ένα από τα πλέον αξιόπιστα και ταχύτερα αναπτυσσόμενα νηολόγια παγκοσμίως, με ισχυρή παρουσία σε στρατηγικά σημεία ανά τον κόσμο και δέσμευση στην άμεση εξυπηρέτηση, υποστηρίζοντας δυναμικά το Glyfada Greek Maritime Golf Event, αναδεικνύοντας την ιδιαίτερη σύνδεση που έχει διαμορφωθεί ανάμεσα στο γκολφ και τη ναυτιλιακή κοινότητα.

Ηλεκτροκίνηση και AI καινοτομία με τη NIO

Η NIO, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ και παγκόσμια δύναμη στην premium ηλεκτροκίνηση, έδωσε το «παρών» στη διοργάνωση, παρουσιάζοντας το νέο ηλεκτρικό SUV NIO EL6, εξοπλισμένο με προηγμένες τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης.

Με το μήνυμα «Blue Sky Coming», η NIO μοιράστηκε το όραμά της για ένα καθαρότερο και πιο ανθρώπινο μέλλον, σηματοδοτώντας το πρώτο βήμα για τη δημιουργία μιας κοινότητας στην Ελλάδα που βλέπει την ηλεκτροκίνηση και την AI καινοτομία όχι μόνο ως μέσα μετακίνησης, αλλά και ως τρόπο ζωής.

Η Marine Tours - ηγέτιδα εταιρεία Travel Management στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με περισσότερα από 45 χρόνια εμπειρίας στην κάλυψη επαγγελματικών ταξιδιωτικών αναγκών και βαθιά εξειδίκευση στην υποστήριξη της παγκόσμιας ναυτιλιακής κοινότητας- έδωσε για μία ακόμη χρονιά το «παρών», στηρίζοντας έμπρακτα τη διοργάνωση και «αγκαλιάζοντας» το σύνολο των φιλανθρωπικών της δράσεων.

Ομάδες και γκολφέρ που ξεχώρισαν στους αγώνες

Ο τρόπος διεξαγωγής του τουρνουά ήταν το Scramble 4-ball 2 ball, που χάρη στον συνεργατικό του χαρακτήρα δημιούργησε ευχάριστο και φιλικό κλίμα, αναδεικνύοντας τους νικητές. H ημέρα ολοκληρώθηκε με δείπνο και την τελετή απονομής, με μαγευτική θέα στο γήπεδο γκολφ της Γλυφάδας.

Τις ειδικές κατηγορίες “Longest Drive” και “Closest to the Pin” κατέκτησαν αντίστοιχα οι Jesper Hansen και Φίλιππος Πιπέρας, κερδίζοντας μεταξύ άλλων μία magnum φιάλη Código 1530 Blanco, τεκίλα από πλήρως ώριμη αγαύη, συλλεγμένη στο χέρι και χωρίς επαφή με βαρέλι. Στην ομαδική κατηγορία, πρώτη αναδείχθηκε η ομάδα των Nixon, Κασίμη, Πιπέρα και Μαλτεζάκη με 104 πόντους. Δεύτερη ήταν η ομάδα των Su Athina, Su Marina, Μάλφα και Xu Lin με 103 πόντους, ενώ τρίτη ήταν η ομάδα των Καβαλέκα, Μεϊμαρίδη, Βεντούρη και Ζέρβα με 101 πόντους.

Οι νικήτριες ομάδες έλαβαν μοναδικά και πλούσια δώρα, όπως σετ και αξεσουάρ Napapijri, δείπνο στο Teddy’s Speakeasy και φιάλες Skinos Distillers Cuts, ενώ η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με δροσιστικές margarita και paloma με Código 1530 Blanco, που ξεχώρισαν για την καθαρή και πλούσια γεύση τους. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα.

1η ομάδα Glyfada Greek Maritime Golf Event 2025

Πλούσια δώρα για όλους

Κάθε συμμετέχων του Glyfada Greek Maritime Golf Event παρέλαβε ένα πλούσιο πακέτο δώρων, γεμάτο χρήσιμα και καλαίσθητα αντικείμενα που συνδύαζαν φροντίδα, άνεση και στυλ. Ξεχώρισαν η κομψή τσάντα της Marine Tours, το επίσημο μπλουζάκι και το θερμός της Napapijri, μαζί με εκπτωτική κάρτα 20% για μελλοντικές αγορές.

Το πακέτο περιλάμβανε επίσης, μίνι φιάλη Skinos Mastiha Spirit και συλλεκτική καρτ-ποστάλ, αναμνηστικά της Budweiser, μεταξύ των οποίων ένα σήμα και ένα ποτήρι, μπάλες από την IRI/The Marshall Islands Registry, καθώς και προϊόντα φροντίδας από την Anatomic Line: το Cryogel 100ml, ιδανικό για κρυοθεραπεία, με ψυκτική και άμεση δράση που διαρκεί και την ταινία κινησιοθεραπείας, που αυξάνει την κυκλοφορία του αίματος και είναι ιδανικό για αθλητές καθώς βελτιώνει την απόδοση τους. Το σετ ολοκληρωνόταν με καπέλο και πετσέτα της διοργάνωσης.

Σημαντική συμβολή είχαν και οι Auction Partners της διοργάνωσης, Costa Navarino, Meganisi Luxury Selection, Messinian Nest, Napapijri και Porto Carras Grand Resort, οι οποίοι διέθεσαν ξεχωριστά δώρα. Τα έσοδα από την προσφορά αυτών των δώρων διατέθηκαν απευθείας στη «Φλόγα», ενισχύοντας τον πολύτιμο αγώνα του ιδρύματος και προσφέροντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να συνεισφέρουν για έναν καλό σκοπό, ενώ ταυτόχρονα κέρδιζαν ιδιαίτερα αναμνηστικά και εμπειρίες. Με την πρωτοβουλία αυτή, το Glyfada Greek Maritime Golf Event απέδειξε ότι ο αθλητισμός μπορεί να γίνει μέσο κοινωνικής αλληλεγγύης, φέρνοντας κοντά τη ναυτιλιακή κοινότητα για έναν σκοπό που αγγίζει όλους.

Μοναδικές εμπειρίες μέσα στο γήπεδο

Οι συμμετέχοντες μπορούσαν καθ’ όλη τη διάρκεια των αγώνων να αναπληρώνουν ενέργεια στους πλήρως εξοπλισμένους γευστικούς σταθμούς που βρίσκονταν σε κάθε γωνιά του γηπέδου. Το μ. Artisan Water προσέφερε αναζωογόνηση και δροσιά σε κάθε στιγμή με το ελληνικό φυσικό μεταλλικό νερό σε 100% ανακυκλώσιμη αλουμινένια συσκευασία, ενώ το Skinos Mastiha Spirit προσέφερε δροσιστικά cocktails από ένα εντυπωσιακό τιρκουάζ βανάκι–μπαρ, αναδεικνύοντας τη ιδιαίτερη γεύση της μαστίχας Χίου.

Παράλληλα, οι ιστορικές lager μπύρες Budweiser κρατούσαν την ενέργεια και τη ζωντάνια των συμμετεχόντων αμείωτη, ενώ φρέσκα φρούτα και θρεπτικοί χυμοί από την Άθη Ρόδι πρόσθεταν επιπλέον γεύση και ευεξία.

Ο σταθμός του Aggelis Meatworks προσέφερε ζουμερά, εκλεκτά burgers, ενώ η γιαπωνέζικη κουζίνα του mySUSHI παρουσίασε χειροποίητα, ελαφριά και χαμηλά σε θερμίδες γεύματα. Με συνεχείς επιλογές για σνακ και αναψυκτικά, οι γκολφέρ απολάμβαναν προσεγμένη φροντίδα και φιλόξενη μεταχείριση καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ζώντας μια πραγματικά πολυτελή εμπειρία στο γήπεδο.

Παράλληλα, οι επισκέπτες που δεν αγωνίστηκαν είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μαθήματα γκολφ, γνωρίζοντας από κοντά τα βασικά μυστικά του Ολυμπιακού αθλήματος μέσα σε ένα φιλικό και καθοδηγούμενο περιβάλλον.

Platinum Sponsor: IRI/The Marshall Islands Registry

Gold Sponsor: ΝΙΟ, μέλος του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Silver Sponsor: Marine Tours

Supporter: Golden Stone Maritime Ventures SA

Official Clothing Partner: Napapijri

Official Water: μ. Artisan Water

Partner: Mind the Ad

Supporters: Código 1530 Blanco, Budweiser, Skinos Mastiha Spirit, Anatomic Line, Aggelis Meatworks, mySUSHI, Teddy’s Speakeasy, Άθη Ρόδι

Auction Partners: Costa Navarino, Meganisi Luxury Selection, Messinian Nest, Porto Carras Grand Resort

Audio Visual Partner: BOO Productions

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού. Το Glyfada Greek Maritime Golf Event, διοργανώθηκε από την Birdie Events και αποτελεί πρωτοβουλία του αναγνωρισμένου Έλληνα PGA golfer, Θάνου Καραντζιά. Το Golf Production ανέλαβε το Sports Marketing Agency of the year της ActiveMedia Group. Το τουρνουά απευθύνεται αποκλειστικά σε διακεκριμένα στελέχη της ελληνικής ναυτιλίας.

Πληροφορίες για το Glyfada Greek Maritime Golf Event:

website: www.greekmaritimegolf.gr/glyfada-maritime/

e-mail: [email protected]