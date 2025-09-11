11η Σεπτεμβρίου 2001: 10 θεωρίες συνωμοσίας που δεν μοιάζουν και τόσο... αθώες

H 11η Σεπτεμβρίου αποτέλεσε την απαρχή για έναν ορυμαγδό από ισχυρισμούς.

Όταν καταλάγιασε ο κονιορτός των σοκαριστικών τρομοκρατικών χτυπημάτων της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, άρχισε με γοργούς ρυθμούς να υφαίνεται ένα δίχτυ υποθέσεων και εικασιών, που οδήγησε σε ακραίες συνωμοσιολογίες.

Οι συνωμοσίες σχετικά με τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου άρχισαν να εξαπλώνονται αμέσως μετά την τραγωδία, καθώς η διεθνής κοινότητα αδυνατούσε να αντιμετωπίσει το τεράστιο μέγεθος αυτών καθ΄αυτών των γεγονότων, καθώς και τις αντικρουόμενες πληροφορίες όσο οι αρχές και τα μέσα ενημέρωσης προσπαθούσαν να καταλάβουν τι είχε συμβεί.

