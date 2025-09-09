Ηριδανός: Το ξεχασμένο ποτάμι της Αθήνας - Πού μπορείς να το δεις σήμερα
Ο Ηριδανός ήταν το τρίτο μεγαλύτερο ποτάμι της Αθήνας μετά τον Κηφισό και τον Ιλισό.
Κάθε φορά που προσπαθούμε να βάλουμε στην ίδια πρόταση τις λέξεις «Αθήνα» και «ποτάμι» το αποτέλεσμα προκαλεί μάλλον θλίψη.
Η σκέψη για την αξιοποίησή τους, όπως σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, σβήνει, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του χειμώνα με τις βροχοπτώσεις, να μετατρέπονται σε χειμάρρους, δημιουργώντας αρκετά συχνά πλημμύρες.
Διαβάστε περισσότερα στο reader.gr
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Αποκάλυψη για τη μονή του Μεγάλου Σπηλαίου: Ο ηγούμενος έχει θάψει άγαλμα που θα πουλούσε για 10 εκατ. ευρώ (vid)
- Συνελήφθησαν οι γιοι πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ στα Εξάρχεια: Βρέθηκαν γκλοπ στην κατοχή τους
- Ο σύζυγος της HR σπάει την σιωπή του μετά το viral βίντεο με τον CEO στην συναυλία των Coldplay