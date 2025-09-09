Συνελήφθησαν οι γιοι πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ στα Εξάρχεια: Βρέθηκαν γκλοπ στην κατοχή τους

Στη σύλληψη των γιων πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε η αστυνομία.

Συνελήφθησαν περί τις 18:50 το απόγευμα της Δευτέρας (8/9) οι δύο γιοι πρώην υπουργού της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ηλικιών 26 και 30 ετών, στα Εξάρχεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν ξεκίνησε όταν οι αστυνομικοί πραγματοποιούσαν τυπικό έλεγχο στη συμβολή των οδών Χαριλάου Τρικούπη και Ισαύρων. Εκεί, οι δύο νεαροί εντοπίστηκαν να κατέχουν δύο πτυσσόμενα γκλοπ.

