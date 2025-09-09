Πλανήτης στο μέγεθος της Γης μόλις 40 έτη φωτός μακριά μπορεί να έχει ατμόσφαιρα που στηρίζει ζωή

Χάρη σε μετρήσεις του διαστημικού τηλεσκοπίου James Webb, οι επιστήμονες εντόπισαν ενδείξεις ότι πράγματι μπορεί να υπάρχει τέτοια ατμόσφαιρα.

Ένας πλανήτης παρόμοιος με τη Γη, σε απόσταση μόλις 40 ετών φωτός, φαίνεται να αποτελεί πιθανό «σπίτι» για εξωγήινη ζωή, σύμφωνα με νέα ανακάλυψη αστρονόμων.

Ο πλανήτης TRAPPIST-1e κινείται στη λεγόμενη «κατοικήσιμη ζώνη» του άστρου του – την περιοχή όπου μπορεί να υπάρχει υγρό νερό στην επιφάνεια. Το κρίσιμο στοιχείο, όμως, είναι αν διαθέτει ατμόσφαιρα που να σταθεροποιεί τη θερμοκρασία.

