Κάθεσαι στη τουαλέτα με το κινητό; Το πρόβλημα υγείας που μπορεί να σου εμφανιστεί στο μέλλον

Μελέτη δείχνει ότι το «διάβασμα ή scrolling στο κινητό» στο μπάνιο σχετίζεται με 46% υψηλότερο κίνδυνο αιμορροΐδων. Μάθε πώς να προστατευτείς με απλές αλλαγές στις συνήθειες σου.

Όλοι το κάνουμε: πάρτε το κινητό στο μπάνιο και λίγο «doomscrolling» ενώ κάθεστε στον θρόνο. Κι όμως, αυτή η καθημερινή συνήθεια μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης αιμορροΐδων κατά σχεδόν 50%!

Η έρευνα που σοκάρει

Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο PLOS Medical Journal εξέτασε 125 ενήλικες που υποβάλλονταν σε κολονοσκόπηση. Το 66% παραδέχτηκε ότι χρησιμοποιεί το κινητό του στο μπάνιο, ενώ το 37% ξοδεύει πέντε λεπτά ή και παραπάνω καθισμένο στον θρόνο με το κινητό στο χέρι.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι αυτή η πρακτική αυξάνει την πίεση στις φλέβες του ορθού, κάτι που μαζί με τη βαρύτητα μπορεί να προκαλέσει αιμορροΐδες – με αύξηση του κινδύνου κατά 46% σε όσους παραμένουν για πολύ ώρα καθισμένοι.

Τι είναι οι αιμορροΐδες;

Οι αιμορροΐδες, γνωστές και ως πρωκτικά οζίδια, προκαλούν ενοχλητικά συμπτώματα όπως:

Κνησμό γύρω από τον πρωκτό

Αιμορραγία κατά την αφόδευση

Οζίδια και πόνο στην περιοχή

Εκκρίσεις βλέννας

Η κατάσταση μπορεί να είναι επώδυνη και να επηρεάσει σημαντικά την καθημερινότητα.

Η σωστή χρήση του μπάνιου

Οι ειδικοί συνιστούν να περιορίζουμε τον χρόνο στην τουαλέτα σε 5–10 λεπτά. Οποιοσδήποτε μεγαλύτερος χρόνος αυξάνει την πίεση στον πρωκτό και τον κίνδυνο προβλημάτων. Το κινητό στο μπάνιο, όσο δελεαστικό κι αν είναι για scrolling, πρέπει να αποφεύγεται.

Όπως λέει η Δρ. Farah Monzur: «Η καλύτερη πρακτική είναι να κρατάμε το μπάνιο μόνο για το σκοπό του και να αφήνουμε το κινητό έξω. Ο οργανισμός μας θα μας ευχαριστεί μακροπρόθεσμα».

Η επόμενη φορά που θα πας στην τουαλέτα, σκέψου δύο φορές πριν πάρεις το κινητό σου. Μικρές αλλαγές στις συνήθειες του μπάνιου μπορούν να σε προστατέψουν από αιμορροΐδες, πόνο και μακροχρόνια προβλήματα υγείας.