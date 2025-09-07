10 χώρες που δεν θέλουν άλλους τουρίστες: Οι καμπάνιες και τα αυστηρά μέτρα που το δείχνουν

Γιατί ο υπερτουρισμός φέρνει αντιδράσεις από την Ισπανία έως την Ιαπωνία.

Ο τουρισμός είναι για πολλές χώρες κινητήριος μοχλός ανάπτυξης. Φέρνει έσοδα, δημιουργεί θέσεις εργασίας και βοηθά στην προβολή του πολιτισμού τους σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ωστόσο, η συνεχής αύξηση των επισκεπτών σε δημοφιλείς προορισμούς έχει και το τίμημά της. Ο υπερτουρισμός προκαλεί συμφόρηση, αλματώδη αύξηση τιμών, περιβαλλοντική καταστροφή και δυσαρέσκεια στις τοπικές κοινωνίες.

Από την Ευρώπη μέχρι την Ασία και από τον Ειρηνικό έως τη Λατινική Αμερική, ολοένα και περισσότερες χώρες δείχνουν πως δεν επιθυμούν πλέον τον ανεξέλεγκτο τουρισμό.

