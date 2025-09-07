Καιρός: Πώς ο κύκλος του Φεγγαριού προβλέπει τον φετινό χειμώνα

Τα σημάδια που παρουσιάζονται σε κάθε φάση του φεγγαριού αποκαλύπτουν με μεγάλη σαφήνεια τις καιρικές εξελίξεις για ολόκληρη την περίοδο.

Μια από τις αρχαιότερες μεθόδους πρόγνωσης του καιρού παραμένει «ζωντανή» μέχρι σήμερα: η παρατήρηση του κύκλου του φεγγαριού. Παρά την πρόοδο της μετεωρολογίας, η πρακτική αυτή εξακολουθεί να χρησιμοποιείται, καταγράφοντας εντυπωσιακά υψηλά ποσοστά ακρίβειας.

Ο σεληνιακός κύκλος, διάρκειας 28 ημερών, θεωρείται καθοριστικός. Σύμφωνα με τους παρατηρητές, τα σημάδια που παρουσιάζονται σε κάθε φάση του φεγγαριού αποκαλύπτουν με μεγάλη σαφήνεια τις καιρικές εξελίξεις για ολόκληρη την περίοδο. Οι υποστηρικτές της μεθόδου κάνουν λόγο για ποσοστά επιβεβαίωσης που φτάνουν ακόμη και το 100%.

