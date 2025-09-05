Όταν ο «Μαύρος Σεπτέμβρης» αιματοκύλησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου
Οι θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του Μονάχου σημαδεύτηκαν από τη σφαγή αθλητών και τρομοκρατών στο Μόναχο, αποτέλεσμα μίας σειράς λαθώς και κακών χειρισμών
Το πρωί της 5ης Σεπτεμβρίου 1972, οκτώ μέλη της εξτρεμιστικής ομάδας «Μαύρος Σεπτέμβρης» παραβίασαν την ασφάλεια του Ολυμπιακού Χωριού στο Μόχανο και πήραν ομήρους μέλη της ισραηλινής ομάδας.
Οι απαιτήσεις των επιτιθέμενων, μια ψεύτικη διαπραγμάτευση και ένα σχέδιο που ενορχηστρώθηκε από τη γερμανική αστυνομία. Όλα θα τελείωναν 21 ώρες αργότερα σε μια μαζική σφαγή : 11 Ισραηλινοί αθλητές νεκροί, και μαζί τους, οι οκτώ απαγωγείς τους.
Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Η ιστορία του «Δράκου της Δράμας»: Ο Παπαχρόνης βίαζε και σκότωνε επειδή μια ιερόδουλη τον είχε πει ανίκανο
- Γιατί τα αεροπλάνα και τα πλοία έχουν στρογγυλά παράθυρα: Το πάθημα που έγινε μάθημα τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο (vid)
- Μελχισεδέκ: Το όνομα του βιβλικού Ιερέα-Βασιλιά και του Ιερομάρτυρα Επισκόπου του 1821