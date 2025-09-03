Από το Γύθειο στον Γράμμο με τα πόδια: Τρεις φίλοι που διέσχισαν τη μισή Ελλάδα περπατώντας

Ο Αντώνης Καστελλάνος, ο Αντώνης Κολιτσόπουλος και ο Γιώργος Μαυρίδης ξεκίνησαν με τα πόδια 2 Μαΐου από το Γύθειο και έφτασαν 26 Ιουνίου στον Γράμμο.

Τρεις φίλοι, o Αντώνης Καστελλάνος, o Αλέξης Κολιτσόπουλος και o Γιώργος Μαυρίδης, ολοκλήρωσαν στις 26 Ιουνίου ένα όνειρο, τη διάσχιση της Ορεινής Ελλάδας πεζοπορώντας από το Γύθειο έως τον Γράμμο, καλύπτοντας 1.045 χιλιόμετρα.

Ο Αντώνης μίλησε στο Newsbomb για την εμπειρία, τις δυσκολίες και την προετοιμασία αυτής της πρωτοποριακής προσπάθειας.