Αεροδρόμιο «Μακεδονία»: Αναγκαστική προσγείωση μετά από επίθεση εν πτήσει: Συνελήφθη 35χρονος

35χρονος αλλοδαπός επιτέθηκε σε συνεπιβάτη, προκαλώντας αναγκαστική προσγείωση στη Θεσσαλονίκη.

Στη σύλληψη ενός 35χρονου αλλοδαπού προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, τις πρώτες πρωινές ώρες της ημέρας (2/9).

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια πτήσης από το Ηνωμένο Βασίλειο προς την Τουρκία, όταν ο 35χρονος επιβάτης επέδειξε επιθετική συμπεριφορά και επιτέθηκε σε έναν 41χρονο αλλοδαπό συνεπιβάτη.

