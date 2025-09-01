Κρήτη: Η σύνδεση της εγκληματικής οργάνωσης με έκταση-φιλέτο που ανήκει σε Ιερά Μονή

Το «κουβάρι της υπόθεσης» με την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη, όπου μεταξύ άλλων φέρεται να εμπλέκονται επιχειρηματίες του νησιού, αστυνομικοί, στρατιωτικοί αλλά και ιερείς, προσπαθούν να «ξετυλίξουν» οι αστυνομικοί της Ασφάλειας.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr