Ο πιο φρικιαστικός θάνατος της Νέας Υόρκης: Τον έριξαν ζωντανό σε φρεάτιο και τον έψησαν

Πολλοί αναρωτιούνται ποιος είναι ο χειρότερος τρόπος να πεθάνει κανείς. Η απάντηση είναι σχεδόν πάντα τρομακτική. Στη Νέα Υόρκη, το 2002, ένας άντρας βίωσε αυτό που έχει χαρακτηριστεί ως “ο χειρότερος θάνατος που μπορεί να φανταστεί ο άνθρωπος”. Πρόκειται για τον Sean Doyle, ο οποίος όχι μόνο έπεσε σε φρεάτιο, αλλά βρέθηκε εγκλωβισμένος σε καυτό ατμό που έβραζε στους 300°F (περίπου 150°C).

Η ιστορία του προκαλεί ακόμη ανατριχίλα και χαρακτηρίστηκε από την πρώην ιατροδικαστή Dr. Judy Melinek ως η πιο εφιαλτική εμπειρία της καριέρας της.

Μία νύχτα που ξεκίνησε με ποτό και τελείωσε με τρόμο

Το μοιραίο βράδυ, ο Sean Doyle είχε βγει για ποτό με έναν φίλο και τη σύντροφό του. Καθώς γύριζαν σπίτι, οι τρεις τους άρχισαν να καβγαδίζουν. Ο φίλος του Doyle τον κατηγόρησε πως φλέρταρε με τη σύντροφό του και η ένταση κορυφώθηκε. Μέσα σε μια στιγμή βίας, ο φίλος του τον έσπρωξε μέσα σε ένα φρεάτιο 18 ποδιών βάθους.

Παρά την πτώση, ο Doyle δεν υπέστη σοβαρά τραύματα. Όμως το πραγματικό μαρτύριο ξεκινούσε εκείνη τη στιγμή.

Στο εσωτερικό του φρεατίου είχε σπάσει ένας κεντρικός αγωγός νερού, που απελευθέρωνε καυτό ατμό 300°F (150°C). Ο Doyle βρέθηκε παγιδευμένος σε έναν θάλαμο που έβραζε, αδυνατώντας να ξεφύγει.

Οι διασώστες που έφτασαν στον τόπο του συμβάντος διαπίστωσαν ότι η θερμοκρασία ήταν αδύνατον να αντέξει άνθρωπος. Όταν τελικά ανέσυραν το σώμα του, η εικόνα σόκαρε ακόμη και τους πιο έμπειρους.

Η φρικιαστική αποκάλυψη της Dr. Judy Melinek

Η πρώην ιατροδικαστής Dr. Judy Melinek, που ανέλαβε την αυτοψία, περιέγραψε τον Doyle σαν να είχε “μαγειρευτεί σαν αστακός”.

Κατά την εξέταση, δεν βρήκε κανένα κάταγμα ή σοβαρό χτύπημα από την πτώση. Αντίθετα, το σώμα του έφερε εκτεταμένα εγκαύματα, το δέρμα του είχε ξεφλουδίσει και τα εσωτερικά του όργανα είχαν κυριολεκτικά “ψηθεί”. Η θερμοκρασία του σώματός του μετρήθηκε στους 125°F (51°C), αλλά το θερμόμετρο δεν μπορούσε να καταγράψει υψηλότερες τιμές, κάτι που σημαίνει ότι πιθανότατα ήταν πολύ πιο ψηλά.

Η ίδια αποκάλυψε ότι η συγκεκριμένη νεκροψία της προκάλεσε τους χειρότερους εφιάλτες της καριέρας της.ς της υπόθεσης

Σύμφωνα με τους New York Times, ο άντρας που έσπρωξε τον Doyle στο φρεάτιο κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού. Η υπόθεση έμεινε στη μνήμη των αρχών ως μία από τις πιο φρικιαστικές που έχουν καταγραφεί ποτέ στη Νέα Υόρκη.

