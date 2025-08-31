Πλένουμε λάθος τα ρούχα μας; Ειδικός εξηγεί γιατί δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούμε μαλακτικό

Οι περισσότεροι πιστεύουμε ότι το μαλακτικό κάνει τα ρούχα μας πιο απαλά, όμως ειδικός προειδοποιεί πως η χρήση του όχι μόνο μειώνει την αποτελεσματικότητα του πλυσίματος, αλλά μπορεί και να ερεθίσει το δέρμα.

Οι περισσότεροι πιστεύουμε ότι το μαλακτικό κάνει τα ρούχα μας πιο απαλά και ευχάριστα. Όμως ειδικός από την καταναλωτική οργάνωση «Which» προειδοποιεί ότι η χρήση του όχι μόνο μειώνει την καθαριότητα, αλλά μπορεί και να βλάψει το δέρμα μας.

Η Ρεβέκκα Τζέικμαν, ανώτερη ερευνήτρια και αρθρογράφος της «Which», εξηγεί ότι το μαλακτικό αφήνει κατάλοιπα στις ίνες των υφασμάτων, τα οποία συσσωρεύονται με τον καιρό. Αυτό εμποδίζει το απορρυπαντικό να καθαρίσει αποτελεσματικά τα ρούχα και μειώνει σημαντικά την απορροφητικότητα των πετσετών. Παράλληλα, για όσους έχουν ευαίσθητο δέρμα, τα υπολείμματα μπορεί να γίνουν αιτία ερεθισμών και δερματικών αντιδράσεων.

Το λάθος με το απορρυπαντικό

Εξίσου συχνό λάθος είναι η υπερβολική χρήση απορρυπαντικού. Πολλοί πιστεύουν ότι περισσότερη ποσότητα σημαίνει πιο καθαρά ρούχα, όμως στην πραγματικότητα συμβαίνει το αντίθετο. Τα περισσεύματα μένουν πάνω στα υφάσματα και φαίνονται ιδιαίτερα σε σκούρα ρούχα, αφήνοντας λευκά στίγματα ή λιπαρά σημάδια.

Εκτός από την κακή εικόνα, τα χημικά υπολείμματα μπορούν να επιβαρύνουν και το δέρμα, ειδικά σε άτομα με αλλεργίες ή ευαισθησία.

Η σωστή δόση για κάθε πλύση

Σύμφωνα με την Τζέικμαν, η ιδανική ποσότητα είναι περίπου μία κουταλιά της σούπας για μικρό φορτίο και δύο κουταλιές για μεγαλύτερο. Το εγχειρίδιο χρήσης κάθε πλυντηρίου παρέχει ακριβείς οδηγίες ανάλογα με το πρόγραμμα, και καλό είναι να τις ακολουθούμε.

Η ίδια καταλήγει: «Μετράτε πάντα το απορρυπαντικό. Όταν βασιζόμαστε στο μάτι, σχεδόν πάντα βάζουμε πολύ περισσότερο απ’ όσο χρειάζεται».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ