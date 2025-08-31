Ο Νο1 λόγος για τον οποίο μπορεί να παίρνεις βάρος παρά την άσκηση και την υγιεινή διατροφή

Η ζυγαριά μπορεί να μην σας λέει όλη την εικόνα.

Έχετε αρχίσει να τρώτε πιο υγιεινά και να ασκείστε περισσότερο για να χάσετε βάρος, να χτίσετε μυς, να βελτιώσετε την υγεία σας ή να αντιμετωπίσετε κάποια αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων; Ωστόσο, όταν ανεβείτε στη ζυγαριά μετά από εβδομάδες προσπάθειας, μπορεί να εκπλαγείτε βλέποντας ότι ο αριθμός έχει αυξηθεί. Αν και αυτό μπορεί να σας φαίνεται ηττοπαθές, μπορεί στην πραγματικότητα να είναι ένα θετικό σημάδι.

Παρακάτω, θα αποκαλύψουμε τον Νο. 1 λόγο για τον οποίο μπορεί να πάρετε βάρος όταν γυμνάζεστε και τρώτε πιο υγιεινά, ενώ παράλληλα θα μοιραστούμε και μερικές άλλες πιθανές αιτίες.

