Πού είναι η νέα πρωτεύουσα των υπερπλουσίων: Και κάνει αδύνατη τη ζωή των απλών κατοίκων

Exclusive clubs και ενοίκια «φωτιά» στην πόλη.

Το Μιλάνο έχει γίνει ο νέος πόλος έλξης των δισεκατομμυριούχων και αυτό απομακρύνει όλο και περισσότερο τους απλούς πολίτες από την «καρδιά» της πόλης.

Αυτό αναφέρει η Financial Times σε μια ανάλυση που περιγράφει πώς, τα τελευταία χρόνια, η πρωτεύουσα της Λομβαρδίας έχει προσελκύσει εξέχουσες προσωπικότητες της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής σκηνής: από τον αντιπρόεδρο της Goldman Sachs Richard Gnodde έως τον αιγύπτιο μεγιστάνα Nassef Sawiris και τον Rolly van Rappard, συνιδρυτή του επενδυτικού ταμείου CVC Capital, ο οποίος είναι ήδη πολύ ενεργός στις ιταλικές επιχειρήσεις.

