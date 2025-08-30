Αρρωσταίνουμε όντως από το air-condition; Η πιο σοβαρή ασθένεια που μπορείς να κολλήσεις

Τι απαντά μία μικροβιολόγος στο ερώτημα για τα air-condition που αφορά τα καλοκαίρια μας.

Το λέμε και το ξαναλέμε όταν αρρωσταίνουμε μέσα στην ντάλα του καλοκαιριού. «Αρρώστησα από το air-condition». Ένας μικρός τρόπος να δικαιολογήσουμε το πώς είναι δυνατόν να αρρωστήσαμε τις καυτές ημέρες του Ιουλίου και του Αυγούστου.