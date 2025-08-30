Να τι συμβαίνει στα πόδια σου καθώς μεγαλώνεις

Πώς η ηλικία επηρεάζει τη δύναμη, την ευλυγισία και την υγεία των ποδιών σας – και τι μπορείτε να κάνετε για να τα διατηρήσετε δυνατά.

Είναι φυσιολογικό τα πόδια να αλλάζουν καθώς μεγαλώνετε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι αλλαγές πρέπει να αγνοούνται.

Το να γνωρίζετε πώς και γιατί μπορεί να αλλάξουν τα πόδια σας μπορεί να σας βοηθήσει όταν αντιμετωπίζετε προβλήματα ή πόνο— και να σας ενημερώσει πότε πρέπει να ζητήσετε συμβουλή από τον γιατρό σας.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr