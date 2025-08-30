Σοκ στο Χαλάνδρι: Μεσήλικες προσποιούνται τους αστυνομικούς σε 14χρονα

Tρεις άντρες με πολιτικά ισχυρίστηκαν ότι είναι αστυνομικοί και προσπάθησαν να αποσπάσουν προσωπικά στοιχεία από ανήλικες.

Σε μία σοβαρή καταγγελία προέβη η μητέρα ενός ανήλικου κοριτσιού σχετικά με τα όσα συμβαίνουν στην περιοχή του Χαλανδρίου.

Συγκεκριμένα, το απόγευμα της Παρασκευής 29/8, λίγο πριν τις 21:00, ένα κορίτσι μαζί με τη φίλη της περπατούσαν στην κεντρική πλατεία του Χαλανδρίου.

Καθώς κινούνταν, ξαφνικά πλησίασαν τρεις μεσήλικες άντρες με πολιτικά ρούχα, οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι είναι αστυνομικοί και έδειξαν ταυτότητες που στην πραγματικότητα ήταν ψεύτικες. Ζήτησαν από τα παιδιά προσωπικά στοιχεία όπως ονόματα, διευθύνσεις, ακόμη και αριθμούς διαμερισμάτων.

Όταν μια από τις δύο κοπέλες αρνήθηκε να δώσει τα στοιχεία της, οι άντρες την απείλησαν ότι θα την πάρουν μαζί με τους φίλους της στο τμήμα και ένας από αυτούς τράβηξε φωτογραφία το πρόσωπό της με το κινητό του.

