Αυτοαποκαλούμενη μάγισσα αποκάλυψε ακραίο περιστατικό σε τελετή αίρεσης: «Σέρβιραν πτώμα» (vid)

«Μάγισσα» αποκάλυψε σοκαριστικές εμπειρίες από τον καιρό που ήταν μέλος μιας αίρεσης. Όπως περιγράφει, έζησε τελετές με ακραία στοιχεία, που την έκαναν να χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα.

Γυναίκα που αυτοαποκαλείται «μάγισσα» μίλησε δημόσια για τις εμπειρίες της από τον καιρό που συμμετείχε σε μια αίρεση. Όπως περιέγραψε, οι τελετές στις οποίες έπαιρνε μέρος ήταν ιδιαίτερα σοκαριστικές και ικανές να προκαλέσουν αποστροφή ακόμη και στους πιο σκληρούς.

Σε συνέντευξή της σε podcast, η Μόλι Σίμπσον, γνωστή στο διαδίκτυο ως «Witchocist», αποκάλυψε ότι ήταν μέλος μιας ομάδας για περίπου δύο χρόνια. Όπως υποστήριξε, όσα βίωσε εκεί θα μπορούσαν να σημαδέψουν έναν άνθρωπο για πάντα. Το επεισόδιο που ανέβασε στο YouTube έχει ήδη συγκεντρώσει δεκάδες χιλιάδες προβολές και επικεντρώνεται τόσο στη ζωή της όσο και στην ενασχόλησή της με τη μαγεία.

Το ακραίο περιστατικό που έζησε σε τελετή αίρεσης: Σέρβιραν κομμάτια από πεθαμένο σώμα

Η Σίμπσον είπε ότι τότε ζούσε στη Γαλλία. Σε μία από τις τελευταίες τελετές της αίρεσης, όπως εξήγησε, έχασε κάθε επαφή με την πραγματικότητα. Όλα ξεκίνησαν ύστερα από μια φωτογράφιση και ένα πάρτι με ακροβάτες και επιδείξεις φωτιάς.

Στη συνέχεια, περιέγραψε ότι όταν μπήκε σε ένα δωμάτιο αντίκρισε πάνω σε ένα τραπέζι το πτώμα ενός υπέρβαρου άντρα, ανοιγμένο, διακοσμημένο με σταφύλια, φύλλα και λουλούδια. Όπως αποκάλυψε, μέλη της ομάδας έπαιρναν κομμάτια από το σώμα και τα σέρβιραν σε πιάτα.

Η ίδια πανικοβλήθηκε, άρχισε να ουρλιάζει και φώναξε επανειλημμένα ότι μπροστά της υπήρχε ένα αληθινό πτώμα. Τότε, όπως υποστηρίζει, ένας άντρας την πλησίασε και της είπε να ηρεμήσει, επιμένοντας ότι «είναι απλώς τέχνη».

Όταν έτρεξε τρομαγμένη στην τουαλέτα, ο ίδιος άντρας τη βρήκε και την οδήγησε σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, δίνοντάς της ένα ροζ ανθρακούχο ποτό που – όπως ισχυρίστηκε – θα την ηρεμούσε. Εκείνη αρνήθηκε, ενώ εκείνος συνέχιζε να τη διαβεβαιώνει πως όλα ήταν μέρος μιας καλλιτεχνικής παράστασης.

Η Σίμπσον, ωστόσο, επιμένει: «Ξέρω τι είναι η τέχνη. Αυτό που είδα ήταν ένα πτώμα. Ένα πτώμα που έτρωγαν». Μετά από όσα αφηγήθηκε, η ίδια τονίζει πως είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς τι άλλο θα μπορούσε να αποτρέψει κάποιον από το να εμπλακεί σε μια αίρεση, αν όχι αυτή η συγκεκριμένη εμπειρία.

