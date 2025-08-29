«Ζω κοινωνικό δράμα, ταξική υπόθεση η ομορφιά»: Η Ραχήλ Μακρή ψάχνει κοπέλα για τα σπασμένα νύχια της

Η Ραχήλ Μακρή ζει «το απόλυτο κοινωνικό δράμα», όπως ανέφερε. Δεν μπορεί να βρει ραντεβού σε κοπέλα να της φτιάξει τα νύχια.

Ξέσπασε η Ραχήλ Μακρή μέσω Facebook γράφοντας, μεταξύ άλλων, ότι έζησε «το απόλυτο κοινωνικό δράμα» όταν δεν μπόρεσε να βρει διαθέσιμο ραντεβού σε κοπέλα να της φτιάξει δύο σπασμένα νύχια.

Η πρώην βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων και του ΣΥΡΙΖΑ και ιδρύτρια του κινήματος Μέτωπο Νίκης παραλλήλισε αυτό που έζησε με τη λίστα αναμονής στο ΕΣΥ, ενώ ανέφερε ακόμα ότι άμα ήθελε ραντεβού σε καρδιολόγο, θα έβρισκε ευκολότερα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr