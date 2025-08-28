Το νέο πολυτελές status symbol: 14 παιδιά και κανένα όριο
Το 2025 το πιο ακριβό αξεσουάρ δεν αγοράζεται: είναι παιδί.
Μέχρι πρόσφατα το απόλυτο σύμβολο πλούτου ήταν μια Ferrari, ένα ρολόι-κόσμημα ή μια τσάντα που λίγοι μπορούσαν να αποκτήσουν.
Το 2025, όμως, φαίνεται πως η μεγαλύτερη επίδειξη ισχύος δεν είναι ένα αντικείμενο πολυτελείας, αλλά κάτι που παλιότερα θεωρούνταν αυτονόητο: η απόκτηση πολλών παιδιών – και μάλιστα χωρίς να αλλάζει ούτε στο ελάχιστο το lifestyle των γονιών.
