Έντονη ζέστη, έντονες καταιγίδες: Για καιρό «τραμπάλα» προειδοποιεί ο Μαρουσάκης

Προειδοποιεί ο Κλέαρχος Μαρουσάκης για ακραία καιρικά φαινόμενα.

Με επικίνδυνες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια, και στον αντίποδα έντονη ζέστη στα ανατολικά και νότια της χώρας θα κινηθεί ο καιρός των επόμενων ημερών, προειδοποιεί ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Ο μετεωρολόγος κάνει λόγο μέσω Facebook πως «Βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας αναμένεται να κινηθεί ανατολικά - βορειοανατολικά» προκαλώντας το Σαββατοκύριακο ακραία φαινόμενα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr