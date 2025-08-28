Γερμανία: Ανακαλύφθηκε «δρόμος» προς το 99,999% των αποθεμάτων χρυσού της Γης

Η ανακάλυψη αυτή παρέχει επιστημονικά δεδομένα που επιβεβαιώνουν θεωρίες δεκαετιών για τη λειτουργία του εσωτερικού της Γης.

Μια νέα επιστημονική μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature από γεωχημικούς του Πανεπιστημίου του Γκέτινγκεν της Γερμανίας φέρνει στο φως μια εντυπωσιακή ανακάλυψη: ίχνη πολύτιμων μετάλλων, όπως ο χρυσός και το ρούθενιο, διαρρέουν από τον πυρήνα της Γης προς την επιφάνεια μέσω ηφαιστειακών «καυτών σημείων», όπως αυτά της Χαβάης.

Η ανακάλυψη αυτή παρέχει επιστημονικά δεδομένα που επιβεβαιώνουν θεωρίες δεκαετιών για τη λειτουργία του εσωτερικού της Γης και υποδεικνύει μια πιο δυναμική σύνδεση μεταξύ της επιφάνειας και του πυρήνα απ’ ό,τι πιστεύαμε μέχρι σήμερα.

