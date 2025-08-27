Σάλος στη Σκωτία: 14χρονη αμύνεται με τσεκούρι κατά επίδοξου βιαστή - Συνελήφθη η ίδια!

Η αστυνομία αντί για τον μουσουλμάνο που απειλούσε να ασελγήσει στα ανήλικα, συνέλαβε την κοπέλα για οπλοκατοχή, εξαγριώνοντας την κοινή γνώμη στη Σκωτία

Σάλος στη Σκωτία με ένα απίστευτο περιστατικό. Κορίτσι 14 ετών, φαίνεται σε βίντεο, να φέρει τσεκούρι και μαχαίρι και να προσπαθεί να προστατέψει την ίδια και την αδελφούλα του, η οποία εκείνη τη στιγμή απειλείται από κάποιον άγνωστο άνδρα.

Το συμβάν αυτό καταδεικνύει την ανασφάλεια που επικρατεί και στη Σκωτία,με την εγκληματικότητα και τα εγκλήματα κατά παιδιών -και σεξουαλικού χαρακτήρα- να φτάνουν σε αριθμούς ρεκόρ. Σε πλείστες όσες περιπτώσεις, δράστες είναι μουσουλμάνοι μετανάστες, κι έτσι φαίνεται ότι ισχύει και σε αυτή την περίπτωση.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr