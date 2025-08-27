Ακυρώνονται μαζικά πανηγύρια στην Ικαρία: Ο θλιβερός λόγος πίσω από την απόφαση

Τα πανηγύρια στην Ικαρία ακυρώνονται ως ένδειξη πένθους.

Μία σειρά από πανηγύρια ακυρώνονται στην Ικαρία, μετά το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα (27/8) στον Άγιο Κήρυκο, όπου έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος οδηγός μοτοσικλέτας.

Ο 19χρονος είχε καταγωγή από την Ικαρία και το νησί, ως ένδειξη πένθους και απότισης φόρου τιμής στον νεαρό, έλαβε την απόφαση να ακυρωθούν όλα τα πανηγύρια τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή 29 Αυγούστου.

