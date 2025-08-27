Πατέρας τριών παιδιών στις ΗΠΑ σκηνοθέτησε τον θάνατό του: Η ποινή που έλαβε

Ο 45χρονος καταδικάστηκε για παρεμπόδιση αστυνομικής έρευνας.

Ένας πατέρας τριών παιδιών από το Ουισκόνσιν, ο οποίος σκηνοθέτησε τον θάνατό του κατά τη διάρκεια μιας εκδρομής με καγιάκ για να εγκαταλείψει την οικογένειά του και να πάει να βρει στην Ευρώπη την ερωμένη του, θα περάσει τώρα τόσο χρόνο στη φυλακή όσο και οι αρχές έκαναν για να τον βρουν.

Ο 45χρονος Ryan Borgwardt καταδικάστηκε σε 89 ημέρες φυλάκισης σε κομητειακή φυλακή, αφού δεν αμφισβήτησε την κατηγορία για το πλημμέλημα της παρεμπόδισης αστυνομικής έρευνας κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας στο δικαστήριο της κομητείας Green Lake την Τρίτη, σύμφωνα με το WISN 12 News.

