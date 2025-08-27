Επεισόδια στη Μονή Σινά: «Οι πραξικοπηματίες μοναχοί μου επιτέθηκαν», καταγγέλλει ο Αρχιεπίσκοπος

Οι εκδιωχθέντες μοναχοί προσπάθησαν να μπουν ξανά στη Μονή Σινά.

Πριν ένα μήνα, ο Αρχιεπίσκιπος της Μονής Αγίας Αικατερίνης του Σινά κατήγειλε την απόπειρα καθαίρεσής του από μοναχούς. Εχθές το βράδυ, (26/08) ο ίδιος έκανε γνωστό ότι εκδιωχθέντες μοναχοί επιχείρησαν πάλι να εισέλθουν στο μοναστήρι.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνει το Mega, με βάση αυτά που καταγγέλει ο αρχιεπίσκοιπ[ος Σινά, οι πραξικοπηματίες του επιτέθηκαν και τον προπηλάκισαν, ωστόσο κατάφερε με τη βοήθεια των βεδουήνων να τους βγάλει έξω από τη Μονή Σινά.

