Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που οι άνθρωποι απατούν, σύμφωνα με ψυχοθεραπεύτρια

Άκουγε σχεδόν για πέντε δεκαετίες ζευγάρια που περνούσαν κάποια κρίση στη σχέση τους. Και τώρα, η διάσημη ψυχοθεραπεύτρια Έστερ Πέρελ, λέει ότι ο λόγος που οι άνθρωποι απατούν δεν είναι πάντα αυτό που υποθέτουμε. Δεν πρόκειται μόνο για τον πόθο, την πλήξη ή ό,τι άλλο. Σύμφωνα με την ίδια, πρόκειται για κάτι πολύ πιο ανησυχητικό και λυπηρό: μια αίσθηση «νεκρότητας» στη σχέση.

Σε μια συνέντευξη στην εφημερίδα The Telegraph, η Πέρελ εξήγησε ότι μετά από 45 χρόνια ως σεξοθεραπεύτρια, έχει καταλήξει να πιστεύει ότι οι εξωσυζυγικές σχέσεις είναι συχνά μια αντίδραση στο αίσθημα αποσύνδεσης από τη δική σου ζωτικότητα. «Μερικές φορές οι λόγοι έχουν να κάνουν με τη σχέση - απόρριψη, προδοσία, αποσύνδεση ή αποξένωση. Η μοναξιά είναι σημαντικός παράγοντας», σημειώνει.

