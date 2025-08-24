Η μυστηριώδης γενετική ομάδα που συνδέει Ευρώπη, Μέση Ανατολή και ιθαγενείς Αμερικανούς

Νέα ανακάλυψη DNA φέρνει στο φως στοιχεία για το σπάνιο Haplogroup X, μια γενετική υπογραφή που συνδέει Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Βόρεια Αμερική, ενώ αλλάζει θεωρίες και «φωτίζει» άγνωστες πτυχές της προϊστορίας.

Για δεκαετίες οι επιστήμονες αναρωτιούνται πώς οι πρώτοι άνθρωποι έφτασαν στη Βόρεια Αμερική. Η νέα ανακάλυψη γύρω από το Haplogroup X, μια σπάνια γενετική ομάδα που εντοπίζεται σε μόλις 1% του ευρωπαϊκού πληθυσμού, ίσως δώσει νέες απαντήσεις.

Τι είναι τα Haplogroups X;

Όπως εξηγεί η ειδικός γενετικής ιατρικής Dr. Krista Kostroman, τα Haplogroups λειτουργούν σαν «οικογενειακές σφραγίδες». Πρόκειται για σημάδια DNA που περνούν από γενιά σε γενιά, αλλάζουν ελάχιστα με το πέρασμα των αιώνων και μας επιτρέπουν να εντοπίζουμε τις αρχαίες μετακινήσεις πληθυσμών.

Για τους ιθαγενείς Αμερικανούς τα πιο κοινά Haplogroups είναι τα A, B, C και D, όλα με ρίζες στην Ανατολική Ασία. Εκεί εντάσσεται και η θεωρία για μετανάστευση μέσω της Σιβηρίας και της Αλάσκας.

Η σπανιότητα του Haplogroup X

Η παρουσία του Haplogroup X είναι εξαιρετικά σπάνια. Υπάρχουν δύο βασικές υποκατηγορίες:

X2a, που εμφανίζεται σε ιθαγενείς πληθυσμούς της Βόρειας Αμερικής, κυρίως γύρω από τις Μεγάλες Λίμνες.

X1, που εντοπίζεται στη Βόρεια Αφρική, τη Μέση Ανατολή και τμήματα της Μεσογείου.

Η σπανιότητά του το καθιστά ισχυρό στοιχείο για την ιχνηλάτηση της ανθρώπινης ιστορίας, σύμφωνα με την Kostroman.

Ένα ταξίδι κατά την Εποχή των Παγετώνων: Τι σημαίνει αυτή η ανακάλυψη;

Η επικρατέστερη θεωρία είναι ότι το Haplogroup X έφτασε στην Αμερική κατά την ύστερη Εποχή των Παγετώνων, μέσω της παράκτιας διαδρομής από τη Βερίγγεια γέφυρα. Άλλοι επιστήμονες υποθέτουν ότι μικρές ομάδες το μετέφεραν νωρίτερα, ίσως σε περισσότερα από ένα κύματα μετανάστευσης.

Αυτή η υπόθεση έχει οδηγήσει κάποιους στο συμπέρασμα ότι ίσως υπήρξε διασύνδεση με την Ευρώπη, αν και δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία για άμεση υπερατλαντική μετανάστευση.

Η Kostroman τονίζει ότι το Haplogroup X δεν αποδεικνύει ευρωπαϊκή καταγωγή των ιθαγενών Αμερικανών, αλλά αναδεικνύει την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης ιστορίας.

«Οι μετακινήσεις ήταν πολλαπλές, με ομάδες εξερευνητών και διασυνδέσεις σε όλη την Ευρασία πολύ πριν φτάσουν οι άνθρωποι στον Νέο Κόσμο», επισημαίνει.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ