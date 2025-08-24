Ισραήλ: Συγγενείς ομήρων ζητούν κατάπαυση πυρός και συμφωνία με Χαμάς

Συγγενείς ομήρων που κρατούνται στη Γάζα διαδήλωσαν έξω από σπίτια υπουργών στο Ισραήλ, απαιτώντας κατάπαυση πυρός και συμφωνία με τη Χαμάς για την επιστροφή των κρατουμένων. Νέα πρόταση εκεχειρίας υπό διαπραγμάτευση.

Σε μια ακόμη δυναμική κινητοποίηση, συγγενείς ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας συγκεντρώθηκαν σήμερα έξω από τις κατοικίες έξι Ισραηλινών υπουργών, απαιτώντας την άμεση επίτευξη κατάπαυσης του πυρός και την επίτευξη συμφωνίας για την απελευθέρωση των κρατουμένων.

Μεταξύ των κυβερνητικών αξιωματούχων που αποτέλεσαν στόχο της διαμαρτυρίας ήταν ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς και ο υπουργός Εξωτερικών Γκιντεόν Σάαρ. Οι συγκεντρωμένοι κρατούσαν πανό και φώναζαν συνθήματα, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα στην κυβέρνηση.

«Δεν θα συγχωρήσουμε περαιτέρω καθυστέρηση», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων. «Ακούστε τους ανθρώπους. Βάλτε τέλος σε αυτόν τον πόλεμο και φέρτε τους όλους πίσω».

Αυξάνονται οι πιέσεις

Η νέα αυτή κινητοποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο ευρύτερης καμπάνιας πίεσης προς την ισραηλινή κυβέρνηση, ενώ για την Τρίτη έχει προγραμματιστεί ακόμη μεγαλύτερη ημέρα διαδηλώσεων σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με την παλαιστινιακή οργάνωση, η Χαμάς έχει αποδεχθεί τροποποιημένη πρόταση κατάπαυσης πυρός, που κατατέθηκε από διεθνείς μεσολαβητές. Πηγές των μέσων ενημέρωσης αναφέρουν ότι η πρόταση περιλαμβάνει εξηκονθήμερη εκεχειρία, κατά την οποία θα απελευθερωθούν δέκα Ισραηλινοί όμηροι, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων.

Επισήμως, 50 όμηροι παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, αν και μόνο 20 εξ αυτών φέρονται να είναι ακόμη εν ζωή.

Ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου από την πλευρά του έχει εγκρίνει σχέδιο για την πλήρη κατάληψη της Πόλης της Γάζας, ωστόσο αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων με τη Χαμάς, χωρίς να έχει γίνει γνωστό εάν έχει δοθεί απάντηση στη νέα πρόταση των μεσολαβητών.

