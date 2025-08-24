Πέθανε ο δημοσιογράφος, Δημήτρης Κωνσταντάρας, σε ηλικία 79 ετών

Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος και πολιτικός Δημήτρης Κωνσταντάρας, γιος του Λάμπρου Κωνσταντάρα, έπειτα από χρόνια προβλήματα υγείας.

Την τελευταία του πνοή άφησε τα ξημερώματα της Κυριακής 24 Αυγούστου, σε ηλικία 79 ετών, ο Δημήτρης Κωνσταντάρας, μια από τις πλέον χαρακτηριστικές φυσιογνωμίες της δημοσιογραφίας και της δημόσιας ζωής στην Ελλάδα.

Γιος του αξέχαστου ηθοποιού Λάμπρου Κωνσταντάρα, ο Δημήτρης Κωνσταντάρας υπήρξε δημοσιογράφος, πολιτικός, συγγραφέας και σχολιαστής. Με ενεργή παρουσία για δεκαετίες σε έντυπα, τηλεόραση και ραδιόφωνο, σφράγισε με την πένα και τη φωνή του τον δημόσιο διάλογο.

Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, δίνοντας σιωπηλά τη δική του μάχη, την οποία τελικά δεν κατάφερε να κερδίσει.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας είχε διατελέσει βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ υπήρξε και μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων. Άφησε πίσω του σημαντικό συγγραφικό έργο και μια διαδρομή που χαρακτηρίστηκε από συνέπεια και παρρησία.

Αφήνει πίσω του τα δύο του παιδιά, Παυλίνα και Λάμπρο Κωνσταντάρα, καθώς και τον εγγονό του, Στέφανο.

