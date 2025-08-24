Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός: Ο Έλληνας «Νοστράδαμος» - Οι 122 προφητείες που άφησε στον ελληνικό λαό

Σήμερα τιμάται η μνήμη του και οι προφητείες του αποτελούν μέχρι και σήμερα θεμέλιο λίθο στην ελληνική παράδοση

Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, που η μνήμη του τιμάται στις 24 Αυγούστου, υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του Νέου Ελληνισμού. Γεννήθηκε το 1714 στο χωριό Μεγάλο Δένδρο της Αιτωλίας και σπούδασε στα φημισμένα σχολεία της εποχής, κατακτώντας μεγάλη θεολογική και φιλοσοφική μόρφωση.

