Κυνική ομολογία του γυναικοκτόνου στον Βόλο: «Καλά της έκανα, αυτό της άξιζε, δεν μετανιώνω»
Ο 40χρονος γυναικοκτόνος συνελήφθη μετά από 29 ώρες, χωρίς ίχνος μεταμέλειας.
Μετά από 29 ώρες στην κρυψώνα του, ο 40χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στον Βόλο, εντοπίστηκε από γείτονα κοιμισμένος μέσα σε χόρτα σε οικόπεδο στη συμβολή των οδών Ευριπίδου και Κουντουριώτου - μόλις 400 μέτρα από το σημείο του εγκλήματος.
Οι Αστυνομικοί είχαν σαρώσει την περιοχή και έψαχναν πόρτα-πόρτα και τον εντόπισαν.
