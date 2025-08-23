Κυνική ομολογία του γυναικοκτόνου στον Βόλο: «Καλά της έκανα, αυτό της άξιζε, δεν μετανιώνω» 

Ο 40χρονος γυναικοκτόνος συνελήφθη μετά από 29 ώρες, χωρίς ίχνος μεταμέλειας.

Μετά από 29 ώρες στην κρυψώνα του, ο 40χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στον Βόλο, εντοπίστηκε από γείτονα κοιμισμένος μέσα σε χόρτα σε οικόπεδο στη συμβολή των οδών Ευριπίδου και Κουντουριώτου - μόλις 400 μέτρα από το σημείο του εγκλήματος.

Οι Αστυνομικοί είχαν σαρώσει την περιοχή και έψαχναν πόρτα-πόρτα και τον εντόπισαν.

