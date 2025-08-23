Έρικ Μενέντεζ: Απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκισής του - «Εξακολουθεί να αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια»

Οι λόγοι που ο Έρικ Μενέντεζ δεν αποφυλακίστηκε, μετά από 34 χρόνια.

Οι αρχές της Καλιφόρνια απέρριψαν το αίτημα αποφυλάκισης του Έρικ Μενέντεζ, μετά από δεκαετίες που βρίσκεται στη φυλακή για τη δολοφονία των γονιών του, κρίνοντας πως αποτελεί ακόμα κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια. Ο ίδιος θα πρέπει να περιμένει επιπλέον τρία χρόνια μέχρι την επόμενη ακρόαση.

«Αν και σεβόμαστε την απόφαση, το αποτέλεσμα της σημερινής ημέρας ήταν, φυσικά, απογοητευτικό και όχι αυτό που ελπίζαμε», ανέφερε η οικογένεια Μενέντεζ σε δήλωσή της και πρόσθεσε: «Η πίστη μας στον Έρικ παραμένει ακλόνητη και ξέρουμε ότι θα δεχτεί τη σύσταση του Συμβουλίου με αξιοπρέπεια. Η μεταμέλεια, η εξέλιξή του και η θετική επιρροή που έχει ασκήσει στους γύρω του μιλούν από μόνα τους. Θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό του, με την ελπίδα ότι σύντομα θα μπορέσει να επιστρέψει σπίτι».

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr