Γυναίκα «δώρισε» νεφρό στο αφεντικό της και μετά από λίγο την... απέλυσε

47χρονη δώρισε το νεφρό της για να σωθεί η ζωή της εργοδότριάς της και λίγους μήνες μετά απολύθηκε και κατήγγειλε απάνθρωπη συμπεριφορά από το αφεντικό της.

Η Ντέμπι Στίβενς γνώρισε την προϊσταμένη της, Τζάκι Μπρούτσια, το 2009 όταν ξεκίνησε να εργάζεται στην εταιρεία Atlantic Automotive Group στο Λονγκ Άιλαντ. Παρότι έφυγε για λίγο, αργότερα επέστρεψε και τότε έμαθε ότι η εργοδότριά της χρειαζόταν μεταμόσχευση νεφρού.

Όπως ανέφερε σε δικαστικά έγγραφα, η Στίβενς προσφέρθηκε να δωρίσει ένα από τα νεφρά της. Παρότι δεν ήταν συμβατή με την ίδια τη Μπρούτσια, μπήκε σε πρόγραμμα «ανταλλαγής δωρητών». Το δικό της νεφρό πήγε σε ασθενή στο Μιζούρι, ενώ η προϊσταμένη της έλαβε μόσχευμα από το Σαν Φρανσίσκο. «Ένιωθα ότι της έδινα πίσω τη ζωή της», είπε συγκινημένη.

Από δωρήτρια… σε απολυμένη

Μετά την επέμβαση, η Στίβενς παρουσίασε επιπλοκές, όμως, όπως καταγγέλλει, πιέστηκε να επιστρέψει στη δουλειά. Όταν μια μέρα έφυγε άρρωστη, η Μπρούτσια φέρεται να την κάλεσε στο τηλέφωνο, λέγοντάς της: «Δεν μπορείς να έρχεσαι και να φεύγεις όποτε θέλεις. Οι άλλοι θα νομίζουν ότι έχεις ειδική μεταχείριση».

Η Στίβενς υποστηρίζει ότι μετά τη δωρεά άρχισε να δέχεται ψυχρή και εχθρική συμπεριφορά. Της αφαιρέθηκε το γραφείο και έχασε τις χρωστούμενες υπερωρίες της. Ε συνεχεία, μετατέθηκε σε κατάστημα 80 χλμ. μακριά από το σπίτι της με αποτέλεσμα να αναπτύξει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα.

«Ήταν σαν να με προσέλαβε μόνο και μόνο για να της δώσω το νεφρό μου», είπε στο ABC News. Τελικά, αφού η νομική της ομάδα έστειλε επιστολή διαμαρτυρίας στην εταιρεία, η Στίβενς απολύθηκε.

Η αντίδραση της άλλης πλευράς

Την εποχή εκείνη, ούτε η εταιρεία ούτε η ίδια η Μπρούτσια απάντησαν στα αιτήματα των δημοσιογράφων για σχόλιο. Ο σύζυγός της πάντως, Τζέιμς, δήλωσε ότι οι καταγγελίες ήταν «μακριά από την αλήθεια» και ότι η σύζυγός του «δεν απέλυσε κανέναν».

