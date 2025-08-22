«Δείξτε ενδιαφέρον για τον δισεκατομμυριούχο»: Οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου Νίκαιας καταγγέλλουν δεκάδες τηλέφωνα

Αναφέρουν στην ανακοίνωση τον Άδωνι Γεωργιάδη «υπουργό Εμπορίας Υγείας».

Ανακοίνωση γεμάτη «καρφιά» για τον Άδωνι Γεωργιάδη και για τα δεκάδες τηλεφωνήματα που δέχονται καθημερινά ώστε να δείξουν «ενδιαφέρον για τον δισεκατομμυριούχο» Τομ Γκρίνγουντ (Tom Greenwood) που τραυματίστηκε με «γουρούνα» στη Μύκονο, καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου στη Νίκαια.

Το Σωματείο αναφέρει στην ανακοίνωση πως κάνουν όσο καλύτερα μπορούν τη δουλειά τους δίχως να διαχωρίζουν τους ασθενείς σε φτωχούς και δισεκατομμυριούχους, ενώ φροντίζουν δεκάδες περιστατικά στη βάρδια, για τα οποία δεν έκανε καμία αναφορά ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης που βρήκε την ευκαιρία να παινέψει το ΕΣΥ και το πόσο καλά λειτουργεί.

