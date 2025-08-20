IDF: Ξεκίνησαν τα πρώτα στάδια της κατάληψης της Γάζας - Οι δυνάμεις ελέγχουν ήδη τα περίχωρα
Ξεκίνησε η εισβολή του Ισραήλ στη Γάζα.
Νέες εξελίξεις σημειώνονται στο Παλαιστινιακό, με το Ισραήλ να θέτει τώρα σε εφαρμογή τα σχέδια για την πλήρη κατάληψη της Γάζας.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε σήμερα το βράδυ (20/8) να εφαρμοστεί ένα πιο σφιχτό χρονοδιάγραμμα για την κατάληψη των προπυργίων της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και την ήττα της οργάνωσης.
