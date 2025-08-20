Οργή ντόπιων στην Ουαλία: Τουρίστες χάλασαν πέτρινο σταυρό 18 μέτρων και έφτιαξαν το άστρο του Δαυίδ (vid)

Σάλο έχει προκαλέσει βίντεο στην Ουαλία με τουρίστες που αποσυναρμολογούν πέτρινο σταυρό 18 μέτρων, για να φτιάξουν στη θέση του το άστρο του Δαυίδ.

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε σε ντόπιους κατοίκους περιοχής της Ουαλίας όταν τουρίστες αποσυναρμολόγησαν σταυρό και έφτιαξαν στη θέση του το άστρο του Δαυίδ. Ο σταυρός, μήκους 18 μέτρων και κατασκευασμένος από πέτρες, βρισκόταν για πάνω από 50 χρόνια στην πλαγιά του λόφου Λαντούντνο, αποτελώντας σημείο αναφοράς για ντόπιους και επισκέπτες.

Στο βίντεο, που αναρτήθηκε σε τοπική ομάδα στο Facebook, φαίνεται μια ομάδα νεαρών να γκρεμίζει τις πέτρες του σταυρού και να τις χρησιμοποιεί για να σχηματίσει το άστρο του Δαυίδ στην πλαγιά.

Οργή από τους ντόπιους, αποκαταστάθηκε ο σταυρός

Πολλοί κάτοικοι εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για την καταστροφή, τονίζοντας ότι ο σταυρός αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του τοπίου και της τοπικής μνήμης, καθώς ο λόφος είναι γνωστός και ως «Λόφος των Ονομάτων».

Μέσα στο Σαββατοκύριακο, ντόπιοι ανέβηκαν στον λόφο και επανατοποθέτησαν τις πέτρες στη θέση τους. Μέχρι την Κυριακή, ο σταυρός είχε αποκατασταθεί πλήρως και το άστρο είχε εξαφανιστεί.

Αν και το περιστατικό αποδόθηκε σε μια μικρή ομάδα τουριστών, αρκετοί κάτοικοι και ειδικοί φοβούνται ότι θα μπορούσε να τροφοδοτήσει άδικα αντισημιτικά σχόλια και προκαταλήψεις. Ο καθηγητής Νέιθαν Άμπραμς τόνισε ότι δεν πρέπει να επισκιαστεί η μακρά και θετική εβραϊκή παρουσία στο Λαντούντνο.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ