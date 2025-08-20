Αρχηγός αίρεσης βρέθηκε μουμιοποιημένη και μπλε: Η ανατριχιαστική της ιστορία

Η αίρεση αναπτύχθηκε από το 2014 και συνδύαζε στοιχεία «Νέας Εποχής πνευματικότητας, συνωμοσιολογιών και mainstream θρησκειών»

Μία γυναίκα –ηγέτης αίρεσης– βρέθηκε μουμιοποιημένη και με μπλε χρώμα στο σώμα της, σε μια από τις πιο παράξενες ιστορίες που έχουν καταγραφεί σε ντοκιμαντέρ.

Τον Νοέμβριο του 2023, το HBO παρουσίασε το ντοκιμαντέρ «Love Has Won: The Cult of Mother God», αφήνοντας τους θεατές άφωνους με τα τρία επεισόδιά του. Η σειρά ακολουθεί την Έιμι Κάρλσον, από το Κάνσας των ΗΠΑ, και την πορεία της μέχρι να γίνει η ηγέτιδα της αίρεσης «Love Has Won».

Διαβάστε τη συνέχεια στο Newsbomb.gr