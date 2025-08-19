Είναι υπερβολικό να πίνεις 2-3 καφέδες την ημέρα; Έρευνα του Χάρβαρντ δίνει την απάντηση

Το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ έδωσε απάντηση σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ερωτήματα σχετικά με τον καφέ.

Αν είσαι λάτρης του καφέ, τότε σίγουρα έχεις βρεθεί σε συζητήσεις σχετικά με το μέχρι πόσους καφέδες πρέπει να πίνουμε την ημέρα.

Πέρα από τον πρωινό - που είναι αδιαπραγμάτευτος για τη μεγαλύτερη μερίδα των ανθρώπων που απολαμβάνουν να πίνουν καφέ - κάποιοι επιλέγουν να καταναλώνουν δύο κούπες την ημέρα, άλλοι τρεις, ενώ υπάρχουν και εκείνοι που πίνουν τέσσερις καφέδες την ημέρα.

Γενικότερα, το πεδίο γύρω από το ερώτημα «πόσους καφέδες επιτρέπεται να πίνουμε την ημέρα» είναι θολό, όμως μια έρευνα του Χάρβαρντ έρχεται να ξεκαθαρίσει τα πράγματα.

