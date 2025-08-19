«Ακούγεται τρελό αλλά ο Πούτιν θέλει συμφωνία μαζί μου»: Τι κατέγραψε το μικρόφωνο εν αγνοία του Τραμπ

Ο Φινλανδός πρόεδρος σε αντίθεση με το γενικότερο κλίμα είπε πως ο Πούτιν δεν είναι άξιος εμπιστοσύνης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Δευτέρα (18/8), έπειτα από την «πολύ καλή» συζήτηση που είχε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ευρωπαίους ηγέτες, πως «άρχισε προετοιμασίες» για να γίνει συνάντηση του ουκρανού ηγέτη με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με πηγή ενήμερη σχετικά, ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν δήλωσε διατεθειμένος να συναντηθεί με τον αρχηγό του ουκρανικού κράτους όταν του τηλεφώνησε ο Αμερικανός ομόλογός του σε διάλειμμα των συνομιλιών στον Λευκό Οίκο.

