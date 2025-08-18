Βόρεια Κορέα: Μέσα στο fun park του Κιμ Γιονγκ-Ουν - Από τάγματα σκλάβων μέχρι δημόσιες εκτελέσεις

Η φιλόδοξη τουριστική ζώνη Wonsan Kalma, η οποία παρουσιάστηκε ως «βιτρίνα» του καθεστώτος της Πιονγκγιάνγκ, μοιάζει ήδη καταδικασμένη.

Μόλις έναν μήνα μετά την επίσημη έναρξη λειτουργίας της, ανακοινώθηκε ότι δεν θα δέχεται ξένους τουρίστες, με την κυβέρνηση να μιλά για «προσωρινή» απαγόρευση. Το έργο, που κάποτε θεωρήθηκε κλειδί στα σχέδια του Κιμ Γιονγκ Ουν για ενίσχυση του τουρισμού, μοιάζει να κουβαλά μια σκοτεινή ιστορία από την πρώτη στιγμή.

