Πάτησε στην Ουάσινγκτον ο Ζελένσκι: Οι «κεφαλές» της Ευρώπης στη συνάντηση κορυφής με τον Τραμπ

Το πρόγραμμα και τα πρόσωπα γύρω από τη συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι.

Από νωρίς το πρωί ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει φτάσει στην Ουάσινγκτον, εν αναμονή της συνάντησης με τον Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαίους Ευρωπαίους ηγέτες, προς επίλυση του ουκρανικού.

Με τον Αμερικανό πρόεδρο να έχει τοποθετηθεί άτεγκτα σχετικά με εδαφικές εκχωρήσεις που θα πρέπει να κάνει το Κίεβο, όλοι ελπίζουν τώρα σε διαλλακτικότητα του Ζελένσκι, με άμεσο στόχο να κάτσε στο ίδιο τραπέζι με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

