Οι 5 φράσεις που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι με κύρος: Πώς να τις υιοθετήσετε για να έχετε περισσότερη επιρροή

Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μπαίνουν σε ένα δωμάτιο και αμέσως τραβούν την προσοχή. Η φωνή τους, οι λέξεις που επιλέγουν και ο τόνος τους αποπνέουν σιγουριά και επαγγελματισμό – χωρίς να φαίνεται ότι προσπαθούν.

Αν νιώθεις ότι έχεις τις γνώσεις και την εμπειρία αλλά δεν κερδίζεις την αναγνώριση που αξίζεις, η καλή είδηση είναι ότι αυτό το στυλ επικοινωνίας μπορεί να μαθευτεί.

Η ειδικός εργασιακής ψυχολογίας και συγγραφέας του “Managing Up” μοιράζεται 5 φράσεις που χρησιμοποιούν οι «ηγέτες» για να κερδίζουν σεβασμό και επιρροή.

1. «Οι επιλογές μας είναι Α, Β και Γ. Η δική μου πρόταση είναι…»

Αντί για μακροσκελείς εξηγήσεις που μπερδεύουν το κοινό, οι άνθρωποι με κύρος παρουσιάζουν συγκεκριμένες επιλογές και καταθέτουν ξεκάθαρη πρόταση.

2. «Αυτό που παρατηρώ είναι…»

Αποφεύγουν εκφράσεις αβεβαιότητας όπως «Μπορεί να κάνω λάθος…» και εστιάζουν σε όσα γνωρίζουν με βεβαιότητα. Αυτό ενισχύει την επαγγελματική αξιοπιστία.

3. «Πράγμα που σημαίνει…»

Δεν περιορίζονται στην περιγραφή εργασιών, αλλά τονίζουν τα αποτελέσματα.

Παράδειγμα:

«Η βάση δεδομένων πελατών ενημερώθηκε, πράγμα που σημαίνει ότι η ομάδα πωλήσεων έχει πλέον ακριβή στοιχεία.»

4. «Αυτό που χρειαζόμαστε στη συνέχεια είναι…»

Οι ηγέτες κάνουν ξεκάθαρες εκκλήσεις για δράση και αποφεύγουν αόριστα κλεισίματα όπως «Πείτε μου τη γνώμη σας».

5. «Τι κρύβεται πίσω από την αντίδρασή σας;»

Αντί να πιέζουν, αναζητούν τις πραγματικές ανησυχίες όταν υπάρχει αντίσταση.

Παράδειγμα ερωτήσεων:

«Ποιος είναι ο μεγαλύτερος σας προβληματισμός;»

«Τι θα έπρεπε να ισχύει για να νιώθετε ότι αυτή είναι η σωστή κατεύθυνση;»

Το μυστικό της ηγετικής παρουσίας

Η χρήση αυτών των φράσεων δεν απαιτεί να έχεις τον τίτλο του ηγέτη. Με σαφήνεια, αυτοπεποίθηση και επικέντρωση στα αποτελέσματα, μπορείς να κερδίσεις σεβασμό και να ενισχύσεις την επιρροή σου στον εργασιακό χώρο.

