Γιατί ζωολογικός κήπος ζητάει να δώσουν τα κατοικίδια τους για να ταΐσουν τα αρπακτικά ζώα;

Στη Δανία, ένα από τα μεγαλύτερα και δημοφιλέστερα ζωολογικά πάρκα, το Aalborg Zoo, έχει ανοίξει έναν νέο δρόμο στη διαχείριση κατοικιδίων που πρέπει να τεθούν σε ευθανασία. Με τη δυνατότητα να δωρίζουν οι ιδιοκτήτες υγιή μικρά ζώα, όπως κουνέλια, κότες και γουρουνάκια, στο ζωολογικό κήπο για να γίνουν τροφή στα σαρκοφάγα ζώα, η πρακτική αυτή έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις.

Γιατί το Aalborg Zoo δέχεται δωρεές μικρών ζώων;

Το Aalborg Zoo φιλοξενεί πάνω από 1.500 ζώα και 126 διαφορετικά είδη, πολλά από τα οποία είναι σαρκοφάγα που χρειάζονται φυσική τροφή για να διατηρήσουν τη φυσική τους συμπεριφορά και υγεία. Η πολιτική του ζωολογικού πάρκου είναι να δέχεται μικρά ζώα που πρέπει να τεθούν σε ευθανασία για ιατρικούς λόγους και να τα χρησιμοποιεί ως «ολόκληρη λεία» για τα αρπακτικά, όπως ο ευρωπαϊκός λύγκας.

Πώς γίνεται η διαδικασία;

Τα ζώα που δωρίζονται στο Aalborg Zoo ευθανατώνονται με σεβασμό και προσοχή από εκπαιδευμένο προσωπικό, ώστε να μην υποφέρουν. Έπειτα, χρησιμοποιούνται ως τροφή για τα σαρκοφάγα ζώα.

Η Pernille Sohl, μια Δανέζα μητέρα, αποφάσισε να δωρίσει το πόνι της, Chicago 57, που υπέφερε από σοβαρό πόνο, στο Aalborg Zoo. Μετά από τη σύμφωνη γνώμη της κόρης της, το πόνι ευθανατώθηκε και έγινε τροφή για τα λιοντάρια. Η ίδια ανέφερε πως παρόλο που ακούγεται παράξενο, αυτή η επιλογή προσφέρει νόημα και ανακύκλωση ζωής.

Το Aalborg Zoo έχει λάβει εκατοντάδες δωρεές, όπως 137 κουνέλια, 53 κότες, 18 γουρουνάκια, αλλά και άλογα που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Η αναπληρώτρια διευθύντρια, Pia Nielsen, υποστηρίζει ότι το πρόγραμμα είναι απαραίτητο για να προσφέρει στα ζώα μια φυσική και υγιεινή διατροφή, ενώ εξηγεί πως η πρακτική αυτή εκτιμάται από τους επισκέπτες και τους συνεργάτες του ζωολογικού πάρκου.

Η δωρεά κατοικιδίων σε ζωολογικούς κήπους για τη διατροφή αρπακτικών είναι μια πρακτική που προκαλεί συζητήσεις στη διαχείριση ζωών.

