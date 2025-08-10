H απάντηση Ευρώπης και Ουκρανίας στην πρόταση Πούτιν: Τι προβλέπει - Η αντίδραση των ΗΠΑ
Ευρωπαίοι και Ουκρανία ετοίμασαν μία αντιπρόταση ενόψει της συνάντησης Πούτιν - Τραμπ στην Αλάσκα.
Η Ευρώπη και η Ουκρανία φαίνεται ότι απορρίπτουν την πρόταση Πούτιν για κατάπαυση του πυρός, παρουσιάζοντας μία αντιπρόταση ως πλαίσιο στις συνομιλίες του Ρώσου προέδρου με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα (15/08).
Η Wall Street Journal επικαλείται Ευρωπαίους αξιωματούχους που γνωρίζουν τις συνομιλίες και αναφέρει ότι το ευρωπαϊκό σχέδιο απορρίπτει τη ρωσική πρόταση για παράδοση τμημάτων της περιοχής του Ντονέτσκ που ελέγχονται από την Ουκρανία με αντάλλαγμα την κατάπαυση του πυρός. Η ευρωπαϊκή πρόταση υποβλήθηκε σε συνάντηση με κορυφαίους Αμερικανούς αξιωματούχους στην Αγγλία το Σάββατο (09/08).
