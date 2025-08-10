Η Τουρκία αποκάλυψε την ισχυρότερη μη πυρηνική αεροπορική βόμβα της

Η GAZAP έχει καταστροφική δράση και μπορεί να ριχθεί από ένα μαχητικό αεροσκάφος F-16.

Η Τουρκία παρουσίασε την πιο ισχυρή συμβατική βόμβα αεροσκαφών, την GAZAP, η οποία διαθέτει κεφαλή βάρους 970 κιλών. Η αποκάλυψη έγινε στη Διεθνή Έκθεση Αμυντικής Βιομηχανίας (IDEF) 2025 στην Κωνσταντινούπολη.

Η βόμβα, που σχεδιάστηκε από το κέντρο έρευνας και ανάπτυξης (R&D) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, διασκορπίζει 10,16 εκρήξεις θραυσμάτων ανά μέτρο αντί για 3 μέτρα, όπως δήλωσε αξιωματούχος στο πρακτορείο Anadolu.

